Sorrento- E…state con noi: campagna itinerante di Sicurezza Stradale della Polizia di Stato

Nello scorso fine settimana, la campagna itinerante di Sicurezza Stradale della Polizia di Stato “E…state con noi”, finalizzata a veicolare ai giovani la cultura e le condotte di guida sicura, ha fatto tappa a in piazza Lauro a Sorrento e in piazza Vittoria a Napoli.

Due giornate dedicate alla sicurezza stradale durante le quali gli agenti della Polizia Stradale, presenti con mezzi rappresentativi come il tecnologico Pullman Azzurro e le Lamborghini, hanno mostrato ai giovani le varie tecnologie, l’utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione come l’etilometro, il precursore e il telelaser, coinvolgendo i ragazzi in giochi a tema, per far capire quanto è importante guidare senza distrazioni ed in modo corretto.

Contemporaneamente, nei pressi di piazza Angelina Lauro a Meta e in largo Sermoneta, sono stati intensificati i servizi della Polizia Stradale volti al contrasto fenomeno della guida sotto l’effetto di droga ed alcool.

Gli operatori hanno controllato complessivamente 214 persone, 134 veicoli e verificato lo stato di ebbrezza e/o alterazione da sostanze stupefacenti di 157 persone. Dall’esito delle verifiche, si è accertato che 5 conducenti sono risultati positivi allo screening salivare per l’assunzione di sostanze stupefacenti e 4 invece sono risultati in stato di ebbrezza alcolica. Ne è conseguita la denuncia penale per 6 dei conducenti, mentre per gli altri una sanzione amministrativa. Sono state, altresì, contestate 30 violazioni al Codice della Strada, sequestrati 3 veicoli, ritirate 6 patenti di guida, per un totale di 91 punti decurtati.

La guida sotto l’effetto di alcool e droga, oltre a costituire una violazione sanzionata severamente dal Codice della Strada e dal Codice Penale, è causa principale, insieme all’alta velocità, dell’elevato numero di incidenti stradali gravi, spesso con esito mortale.

Un’ attività non solo finalizzata a garantire la sicurezza degli automobilisti che si muovono sulle strade, ma anche volta ad intensificare i controlli di legalità in materie particolarmente sensibili e sentite dalla collettività.