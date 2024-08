Torre del Greco – Soggiorno climatico per 150 anziani autosufficienti: domande fino al 12 settembre

Centocinquanta: è il numero degli anziani autosufficienti di Torre del Greco che potranno partecipare, dal 22 al 27 settembre prossimi, ad un soggiorno climatico voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella nell’ambito delle iniziative sociali rivolte alla terza età. A tale riguardo, facendo seguito all’attività portata avanti dall’assessore Mariateresa Sorrentino, il dirigente Gennaro Alessandro Borrelli, ha diramato un avviso pubblico nel quale vengono indicate le modalità per poter presentare la domanda di partecipazione, che potrà essere consegnata all’ufficio protocollo del complesso La Salle dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Le richieste potranno essere formulate entro le ore 12 di giovedì 12 settembre.

Nell’avviso viene ricordato come il soggiorno si terrà a Scalea (Cosenza), presso l’hotel Santa Caterina Village, e prevede un trattamento di pensione completa per cinque notti e sei giorni in camera doppia o tripla (a seconda delle disponibilità della struttura). “Possono presentare istanza di partecipazione – viene specificato – i cittadini residenti del comune di Torre del Greco che abbiano, alla data di pubblicazione dell’avviso, una età non inferiore a 65 anni compiuti ed in possesso di un Isee ordinario non superiore a 33.851,39 euro”.