Torre del Greco-Assegni di cura, incontro al Comune con utenti e famigli

Appuntamento giovedì 5 settembre a partire dalle ore 10 nell’aula consiliare

Assegni di cura e voucher per disabili gravissimi e gravi: il Comune promuove un incontro pubblico. È il senso dell’avviso diramato, per conto dell’ente, dalla coordinatrice dell’ufficio di piano dell’Ambito N31, Roberta Testa, che su indicazione dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e dell’assessore Mariateresa Sorrentino, ha promosso l’iniziativa rivolta agli interessati per giovedì 5 settembre.

La convocazione segue l’approvazione da parte della giunta regionale di una delibera con la quale sono stati licenziati il piano regionale per la non autosufficienza 2022-2024 e il programma regionale di assegni di cura e voucher per disabili gravissimi e disabili gravi, quale strumento operativo per l’attuazione del piano. Per questo motivo, l’ente “promuove – si legge nell’avviso – un incontro informativo con gli utenti e le famiglie destinatarie del programma, al fine di rappresentare le modalità di accesso e rendicontazione delle risorse”.

L’incontro si terrà il prossimo 5 settembre nell’aula consiliare di palazzo Baronale. “Visto l’elevato numero di partecipanti – spiegano ancora dal Comune – si è stabilito di procedere alla seguente suddivisione: dalle ore 10 alle ore 11 per gli utenti i cui cognomi iniziano con la lettera A fino a quelli che iniziano con la lettera I; dalle 11.30 alle 12.30 per gli utenti i cui cognomi iniziano dalla lettera L fino a quelli che iniziano con la lettera Z”.