Serie A – Napoli ko, tre punti per la Lazio

BOLOGNA-UDINESE

La prima di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna termina con un pareggio in casa contro l`Udinese. I rossoblù prendono da subito il controllo della gara e costruiscono la prima grande occasione nel primo tempo, con Ndoye che, lanciato a rete da uno splendido colpo di tacco di Orsolini, calcia fuori davanti a Okoye. Nella ripresa Orsolini ha la possibilità di portare in vantaggio i suoi, ma da posizione ravvicinata trova la grande risposta di Okoye. Il gol del Bologna è solo rimandato e arriva al 57` su calcio di rigore, realizzato dallo stesso Orsolini. L`Udinese prova a reagire e costruisce il pareggio tra il 66` e il 68`: prima Thauvin sbaglia il calcio di rigore concesso per fallo di Skorupski su Payero, poi sull`angolo seguente Giannetti stacca più in alto di tutti e firma l`1-1 che chiude il match.

HELLAS VERONA-NAPOLI

Inizia con una pesante sconfitta il campionato del Napoli di Antonio Conte, mentre l`Hellas Verona di Zanetti si regala un pomeriggio di altissimo livello. Il primo tempo è di marca partenopea, con l`occasione migliore che capita sui piedi di Kvaratskhelia, ma la conclusione del georgiano è deviata dalla perfetta chiusura di Tchatchoua. Nella ripresa l`Hellas Verona passa in vantaggio al 50` con il tocco di Livramento che devia in rete un cross insidioso di Lazovic. Il Napoli non riesce a reagire e i padroni di casa ne approfittano con Mosquera che entra al 73` e due minuti dopo sigla la rete del raddoppio, prima di trovare, nei minuti conclusivi del match, il gol del definitivo 3-0.

CAGLIARI-ROMA

Cagliari e Roma danno vita a una partita equilibrata che si conclude con un pareggio a reti inviolate. Nella prima frazione di gioco nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa, complice anche una buona attenzione difensiva da parte di entrambe le formazioni. Nella ripresa il primo squillo è della Roma, con Soulè che dopo pochi minuti dalla ripresa del gioco tenta la conclusione di esterno trovando però la risposta di Scuffet. Le occasioni migliori arrivano poco dopo l`80`, prima con Dovbyk che stacca di testa su cross di Dybala colpendo la traversa, poi con Marin che trova una grande conclusione dal limite dell`area, ma il suo tiro è deviato sulla traversa da Svilar. Sono le ultime vere emozioni del match che termina 0-0.

LAZIO-VENEZIA

Esordio convincente di Mister Baroni sulla panchina della Lazio contro il Venezia. Passano prima gli ospiti, dopo 3 minuti, con la conclusione da dentro l`area di Kofod Andersen che termina sotto l`incrocio dei pali. I biancocelesti non si scompongono e rispondono all`11` con Castellanos, abile a rubare palla a Svoboda e superare Joronen in uscita con un preciso tiro sul primo palo. La Lazio continua ad attaccare e al 44` passa in vantaggio col rigore realizzato da Zaccagni. Nella ripresa il copione non cambia e all`81` arriva anche il terzo gol biancoceleste: Lazzari va via bene sull`esterno, mette al centro un cross teso che trova la sfortunata deviazione di Altare nella propria porta per il 3-1 finale.