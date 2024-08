Napoli – Ufficiale: ecco Scott McTominay

La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Scott McTominay dal Manchester United.

LA SCHEDA

Scott McTominay

Data di nascita: 08/12/1996

Città di nascita: Lancaster

Età: 27

Altezza: 191 cm

Nazionalità: Scozzese

Posizione in campo: Centrocampista

Nella scorsa stagione, solo Rasmus Højlund (16) ha realizzato più gol di Scott McTominay (10 al pari di Alejandro Garnacho) con il Manchester United in tutte le competizioni (esclusi calci di rigore); inoltre lo scozzese è andato in doppia cifra per la prima volta in una singola stagione tra campionato e coppe.

Considerando la Premier League, nella scorsa stagione Scott McTominay ha preso parte attiva a otto gol (sette reti, un assist), lo stesso bottino di coinvolgimenti che aveva registrato nei precedenti tre campionati messi assieme (sei gol, due assist).

Tra i centrocampisti del Man United, solo Bruno Fernandes (95) ha tentato più tiri di Scott McTominay (44) nella scorsa Premier League.