Torre del Greco- Il Comune pronto ad occuparsi di villa De Nicola

Pronto un protocollo d’intesa con Città Metropolitana per il comodato gratuito

Un protocollo d’intesa per valorizzare villa De Nicola, la dimora di via Tironi dove soggiornò il primo presidente della Repubblica. È quello che si apprestano a firmare il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e quello della Città Metropolitana Gaetano Manfredi. La giunta torrese ha infatti formalizzato il proprio interesse alla sottoscrizione del documento finalizzato alla consegna della struttura in comodato gratuito in favore dell’ente di palazzo Baronale. L’ha fatto con una delibera con la quale il primo cittadino e l’esecutivo hanno preso atto della proposta avanzata dall’ex Provincia, dopo le specifiche richieste arrivate nei mesi precedenti dal Comune. Nell’atto si ricorda come la Città Metropolitana di Napoli è proprietaria di villa De Nicola: “Composta – viene spiegato – da un edificio articolato su due piani e da un vasto giardino, per un totale di 1.735 metri quadrati”. Precisando che “nel suo lascito testamentario, il presidente De Nicola ha previsto che l’immobile fosse un centro a disposizione di tutti, nell’ambito della valorizzazione del suo patrimonio culturale, fatto di libri e testi giuridici, oltre che essere a disposizione della comunità dei cittadini, privilegiando le nuove generazioni”. In tale contesto si inserisce anche il piano di valorizzazione dell’immobile che Città Metropolitana ha inteso realizzare con il Comune di Torre del Greco.

Ecco allora evidenziato che “Città Metropolitana di Napoli e Comune di Torre del Greco, con la sottoscrizione del protocollo intendono valorizzare l’immobile attraverso una serie di eventi, convegni, percorsi culturali, stage, incontri istituzionali, che consentano di far conoscere alla comunità nazionale l’eredità del presidente De Nicola, inserendo il bene nel tessuto culturale, turistico ed istituzionale del territorio vesuviano. Il bene potrà essere sede di manifestazioni di alto interesse culturale, valorizzativo e di attrattiva per un rilancio del territorio, coerente con la sua storia”.