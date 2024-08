Fonte legaseriea.it

Serie A – Colpaccio Empoli, tre punti anche per Torino e Napoli

Continuano la emozioni nella seconda giornata della Serie A Enilive. Dopo la sconfitta di ieri del Milan cadono a sorpresa oggi anche l`Atalanta e la Roma in casa, mentre brillano Napoli e Torino tra le mura amiche.

Gara molto bella a Torino, dove i granata padroni di casa e gli uomini di Gasperini si sono affrontati a viso aperto fin dalle prime battute. Ospiti in vantaggio al 26` con il puntuale Retegui che va ancora a segno di testa su traversone dalla destra di Zappacosta. Risposta immediata della squadra di Vanoli che pareggia dopo cinque minuti con un tocco sotto di Ilic, arrivato a tu per tu con Carnesecchi grazie a uno splendido assist di Adams. L`attaccante del Torino, alla prima da titolare, ha mostrato un`ottima intesa con Zapata, a sua volta vicino alla rete prima del riposo con una conclusione a colpo sicuro respinta di testa sulla linea da Hien. Nella ripresa la partita si accende ancora di più. Comincia il migliore in campo, Adams, che raddoppia con un tap-in dopo respinta di Carnesecchi su Zapata al 49`. Gli orobici non ci stanno e attaccano a testa bassa, trovando i legni a respingere i tentativi di Retegui e De Ketelaere. A sua volta il Torino cerca il tris, incappando in uno strepitoso Carnesecchi che si supera con due miracoli ravvicinati sulla coppia di attaccanti granata. A tempo scaduto sale sugli scudi anche Milinkovic-Savic, che neutralizza nel recupero il rigore calciato da Pasalic.

Colpaccio Empoli all`Olimpico, dove la festa per la conferma di Dybala viene rovinata dal risultato che premia il coraggio e la prestazione dei toscani. I giallorossi fanno la partita, sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Pellegrini, ma gli uomini di D`Aversa non sono da meno e dopo la traversa di Colombo passano poco prima dell`intervallo con il tocco di Gyasi sul secondo palo dopo la spizzata di testa dello stesso centravanti ospite. La ripresa si apre con un doppio legno colpito dagli uomini di De Rossi (incrocio di Pellegrini di sinistro e immediato colpo di testa di Mancini che manda il pallone sul palo opposto), ma allo scoccare dell`ora di gioco altra doccia fredda per la Roma, con Paredes che ingenuamente stende Esposito sul vertice alto dell`area di rigore. Dal dischetto Colombo non fallisce e allunga il vantaggio dei suoi. De Rossi mette forze fresche, la Roma va all`assalto, ma riesce solo a colpire il terzo palo (diagonale di Dybala dal limite) e ad accorciare le distanze all`80` con un colpo di testa di Shomurodov.

Larga vittoria del Napoli che al Maradona supera il Bologna 3 – 0. Gli azzurri partono forte e sfiorano il gol con Raspadori, ma i felsinei tengono bene il campo e dimostrano di poter ripetere quanto di buono mostrato nello scorso campionato. Solo nel recupero del primo tempo la squadra di Conte sblocca la gara, quando Kvaratskhelia inventa un assist perfetto che il capitano Di Lorenzo trasforma in gol di sinistro. Nella ripresa si vede sempre un buon Bologna che prova a rimettere in equilibrio il match, ma alla distanza esce il Napoli che crea diverse palle gol e ne concretizza due, una con Kvaratskhelia (azione solitaria terminata con un tiro vincente dal limite) e una con Simeone (tocco sotto su passaggio del nuovo arrivo Neres).

Niente gol al Franchi tra Fiorentina e Venezia. Viola stanchi dopo la partita di Coppa, ma comunque vicini al gol in più occasioni. Ci vuole un grande Joronen (decisivo su Parisi, Kouame e Richardson) alla squadra di Di Francesco per evitare la seconda sconfitta stagionale. Nella ripresa Terracciano si mette in mostra con una respinta su Zampano, mentre tra i viola il più pericoloso è Biraghi con i suoi calci piazzati e i suoi inserimenti. Permane per il Venezia il tabù della prima trasferta stagionale in A (finora 4 pareggi e 11 sconfitte).