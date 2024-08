Turris – Aperta la prevendita per il match con il Monopoli

Inizia la Prevendita per S.S. Turris vs Monopoli!

Siamo felici di annunciare che da domani alle 10:00 inizierà la prevendita dei biglietti per la partita contro il Monopoli, in programma per il 25 agosto! Non perdete l’occasione di assicurarvi un posto per questa sfida importante.

Data della partita: 25 agosto

Orario di inizio prevendita: Domani, ore 10:00

Luogo: Stadio Amerigo Liguori

Prevendita biglietti

Potete acquistare i vostri biglietti nei seguenti punti vendita autorizzati:

Scommettendo – Viale Ungheria, 12

GoldBet – Via Nazionale, 121 bis

Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo, 37

Planetwin 365 – Via Antonio Luise, 24

Prezzi dei biglietti

Prevendita:

TRIBUNA COPERTA: € 20 + DDP

TRIBUNA SCOPERTA: € 15 + DDP

RIDOTTO DONNE, OVER65, UNDER18: € 13 + DDP

UNDER14: € 10 + DDP

Botteghino:

TRIBUNA COPERTA: € 22

TRIBUNA SCOPERTA: € 17

RIDOTTO DONNE, OVER65, UNDER18: € 15

UNDER14: € 12

OSPITI: € 15 + DDP

Per accedere alla prevendita ed alla vendita dei biglietti per la partita di Campionato e per le seguenti partite sarà necessario presentarsi nei punti vendita con largo anticipo dall’inizio della partita e sarà obbligatorio portare con se un proprio documento di riconoscimento e presentarlo al momento dell’acquisto del biglietto.

Non perdete l’occasione di essere parte di questa nuova straordinaria stagione. Affrettatevi a garantirvi il vostro posto per sostenere i nostri ragazzi!

FORZA TURRIS!

Ci vediamo allo stadio!