Turris – Monopoli 0-2 – Assenze e mancanza di gioco, primo stop per i corallini

Una Turris rimaneggiata e orfana del mercato causa problemi burocratici con la fideiussione cede il passo al Monopoli. Primo passo falso per i corallini, gli ospiti passano subito al quarto minuto della prima frazione di gioco con Vasquez che di testa insacca approfittando di una sbavatura di Riccio. Sono gli ospiti a fare la partita nel primo tempo, i corallini non riescono a creare palle gol e subiscono la seconda rete con un autogol di Porro sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa i corallini continuano a soffrire e restano in 10 per l’espulsione di Cocetta. Il Monopoli controlla la partita e porta a casa meritatamente i tre punti