Lettere- Marijuana tra i pomodori. Carabinieri arrestano 60enne

Questa notte la stazione hanno arrestato per coltivazione illegale di sostanza stupefacente un sessantenne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri avevano notato in via santa Maria La Lama una piantagione di marijuana composta da 19 piante alte circa 3 metri l’una complete di infiorescenze. Le piante erano nascoste tra la coltivazione e in particolare tra i pomodori.

La luce del giorno lascia spazio alla notte e finalmente un uomo si avvicina alla piantagione. E’ il 60enne e, impegnato nell’annaffiare le piante, neanche si accorge dell’arrivo dei carabinieri che lo arrestano.

La marijuana è stata estirpata e distrutta mentre sono stati sequestrati il materiale per la lavorazione e la cura delle piante illegali.