Buonajuto: “In arrivo la carta ‘Dedicata a te’ per circa 2700 famiglie di Ercolano”

Destinata alle famiglie con ISEE fino a 15mila euro, per l’acquisto di beni alimentari, carburante e abbonamenti al trasporto pubblico locale. I beneficiari sono stati identificati dall’INPS.

Sono circa 2700 le carte ‘Dedicata a te’ che nelle prossime settimane saranno consegnate alle famiglie beneficiarie della misura. “Questa iniziativa rappresenta un aiuto per le famiglie della nostra comunità che si trovano in difficoltà economica. La Carta Dedicata a te è un sostegno concreto per affrontare le spese quotidiane” – spiega Ciro Buonajuto, primo cittadino di Ercolano e vicepresidente nazionale di ANCI.

La Carta Dedicata a te, promossa dall’INPS, supporta le famiglie con ISEE fino a 15mila euro, offrendo un sostegno economico, pari a 500 euro una tantum, per l’acquisto di beni alimentari, carburante e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

“Sul sito internet del Comune di Ercolano è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari. Le famiglie interessate dovranno recarsi presso l’ufficio Protocollo del Comune di Ercolano a partire dal mese di settembre 2024 per ritirare il modulo da presentare allo sportello di Poste Italiane per ottenere la carta” – conclude Buonajuto.

I cittadini possono rivolgersi all’ufficio URP e Protocollo dell’Ente nei seguenti giorni: Corso Resina n. 39 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. (Qui trovate l’elenco https://comune.ercolano.na.it/avviso-pubblico-carta-dedicata-a-te/)

La Carta Dedicata a te non richiede una domanda da parte dei cittadini, in quanto l’INPS identifica i potenziali beneficiari basandosi sulle dichiarazioni dei redditi disponibili. Sono esclusi dal programma i single, le coppie senza figli e coloro che già ricevono altri aiuti statali come la NASpI, l’assegno di inclusione, l’indennità di mobilità e altri fondi di solidarietà.