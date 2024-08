Napoli- Arresti per furti e droga

Via Manzoni: rubano un motociclo. La Polizia di Stato trae in arresto due persone.

Nel pomeriggio di ieri, un agente del Commissariato Posillipo, libero dal servizio, nel transitare in via Alessandro Manzoni ha notato due soggetti che, dopo essere arrivati a bordo di uno scooter, si sono avvicinati a un motociclo in sosta intenti ad armeggiare sullo stesso e, pertanto, ha allertato i colleghi del Commissariato di zona.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente e dopo aver rintracciato i due malintenzionati, li hanno bloccati e trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, accertando, altresì, che gli stessi avevano forzato il bloccasterzo e il nottolino di accensione dello scooter.

Un 35enne di Capua e un 30enne di nazionalità rumena, entrambi con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per furto aggravato e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso; mentre, lo scooter utilizzato dai prevenuti è risultato privo di documenti con il telaio completamente abraso; per tali motivi è stato sequestrato.

Piazza Garibaldi: ruba una bici e tenta di aggredire gli agenti. La Polizia di Stato trae in arresto un 32enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno segnalato un uomo che stava armeggiando su di una bici legata ad un palo in via Silvio Spaventa.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato un uomo che, in quel frangente, stava salendo in sella ad una bici e che, alla loro vista, ha accelerato la corsa in direzione di piazza Garibaldi per eludere il controllo ma è stato immediatamente raggiunto e, a seguito di una colluttazione durante la quale l’uomo ha tentato di colpire gli agenti con un oggetto metallico, è stato bloccato e trovato in possesso di un cacciavite con il quale aveva infranto il lucchetto posto a protezione della bici.

Per tal motivo l’indagato, identificato per un 32enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Infine, la bici è stata restituita al legittimo proprietario.

Decumani: sorpreso in casa con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 48enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti nel transitare in zona Decumani hanno notato una persona che, dopo essere uscita da un’abitazione, alla vista degli operatori, si è allontanata frettolosamente riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Pertanto, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la predetta abitazione, in uso ad un uomo, rinvenendo 4 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 0,50 grammi e 560 euro in suddivisi in banconote in vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 48enne napoletano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Napoli, 31 agosto 2024