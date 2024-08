Torre del Greco- Chiuso al transito per tre giorni tratto di viale Europa

Lavori di collettamento all’impianto di Foce Sarno: chiude per tre giorni un tratto di viale Europa. È quanto contenuto in un’ordinanza firmata dal settore autonomo di polizia municipale, che prevede lo stop alla circolazione veicolare da lunedì 2 a mercoledì 4 settembre, nel tratto che va dall’incrocio con via Gurgo fino al civico 28 (all’altezza del distributore di carburanti della zona).

La decisione, come si evince dal provvedimento, fa seguito alla domanda presentata alla Publiservizi da parte del Research Consorzio Stabile. “La ditta incaricata (Idroambiente srl) – si legge nell’ordinanza – dovrà occuparsi della messa in posa della segnaletica stradale necessaria, anche in formato cartaceo, data la temporaneità dell’intervento; di mantenere o disciplinare gli accessi alle proprietà private poste lungo la tratta interessata; garantire la sicurezza del transito pedonale mettendo in essere tutti gli accorgimenti necessari; apporre idonea segnalazione del cantiere e idonea segnaletica per strade alternative”.