Positano- Al via il Premio di Danza ‘Léonide Massine’

di Cristina Basso

Compie 51 anni il premio di danza più antico del mondo ‘Léonide Massine’ che torna nell’incantevole cornice di Positano da sabato 2 settembre per celebrare le carriere di due figure di spicco nel mondo della danza: Luciana Savignano, icona dell’arte italiana, e il rinomato ballerino e coreografo francese Benjamin Millepied.

Finanziato e organizzato dal Comune di Positano, con la direzione artistica di Laura Valente, il premio, che quest’anno è intitolato “ Classico e contemporaneo magia sotto le stelle”, avrà come protagonista Luciana Savignano cui andrà il premio alla carriera ‘Una vita per la danza’, omaggiando il suo straordinario talento che l’ha resa una etoile internazionale, musa di Maurice Bejart. Benjamin Millepied, grande ballerino e coreografo noto anche per il suo ruolo sul set de ‘Il cigno nero’, recentemente tornato sul palco dopo un decennio di assenza durante il Festival dei Due Mondi, sarà invece premiato con il riconoscimento speciale del Comune di Positano.

La serata vedrà esibizioni straordinarie dei “danzatori dell’anno”, tra cui Ludmila Pagliero e Guillaume Diop dell’Opéra National de Paris, Sarah Lamb e Steven McRae del The Royal Ballet di Londra. Sul palco, a partire dalle 20:30, si esibiranno ballerini provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Argentina, Australia, Svezia, Ucraina Danimarca, Francia, Italia, Irlanda, Israele, Lettonia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Giappone.

Tra i premiati ci saranno Anastasia Hurska dell’Opéra National d’Ucraina, Mario Galindo Monterrubio della Compañía Nacional de Spagna, Emily Suzuki e Fernando Carratala Coloma dell’English National Ballet, e Emma Riis-Kofoed e Ryan Tomash del The Royal Danish Ballet. Il titolo di “Danzatore contemporaneo dell’anno” sarà assegnato a Clyde Emmanuel Archer, del The Royal Swedish Ballet – L-E-V Dance Company.

Tra i premiati italiani figurano Danilo Notaro e Anna Chiara Amirante del Teatro San Carlo, e Nicoletta Manni e Timofejs Andrijanshenko del Teatro alla Scala (già insigniti nel 2019). Il Premio per la divulgazione, il sostegno e la promozione delle Arti, intitolato a Luca Vespoli, sarà consegnato a Bertrand Du Vignaud de Villefort. Inoltre, è stato istituito un prestigioso Board scientifico con la partecipazione dei direttori artistici Susan Jaffe dell’American Ballet, Joaquín De Luz della Compañía Nacional de Spagna, Clotilde Vayer del Teatro San Carlo, José Carlos Martínez dell’Opéra National de Paris, Ana Laguna e la stessa Laura Valente. Il presidente onorario sarà Alfio Agostini, mentre Alessio Carbone ricoprirà il ruolo di coordinatore nello staff della Direzione Artistica.