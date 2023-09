Torre del Greco – Al via la festa estiva della Madonna di Portosalvo

Comunicato stampa

Festa Estiva della Madonna di Portosalvo.

Avrà inizio domani, sabato 2 settembre, la settimana di festa che accompagnerà la comunità parrocchiale della zona mare, in un ricco calendario di eventi sacri, nel celebrare la Venerata Immagine della Madonna sotto il titolo di Stella Maris.

La volontà di istituire una festa estiva dedicata alla Madonna di Portosalvo, da secoli venerata nell’antica chiesa a ridosso del porto torrese, solco dell’opera zelante di San Vincenzo Romano, nasce nel cuore e nella mente del Parroco don Vincenzo Vitiello. Un idea che trova il fervore di tutta la comunità nel mese in cui ricorre il 61° anniversario del restauro dell’antica tela mariana. “In tutte le chiese a ridosso del mare in cui si venera la Madonna sotto il titolo di Stella Maris, nei mesi estivi è consueto dedicare alla Vergine un momento di preghiera che trova la sua conclusione in una processione via mare” ci spiega don Vincenzo Vitiello. “In unione con la comunità parrocchiale, già lo scorso anno abbiamo dato vita a questo evento riscoprendo, negli otto giorni di intensi eventi liturgici, il bello di essere comunità. Una comunità che si stringe attorno alla Madonna sperimentandone ancora una volta la sua materna protezione”. A differenza della scorso anno, l’epilogo della festa sarà una processione per via mare. La venerata immagine infatti, domenica 10 settembre, sarà imbarcata su un peschereccio sul porto di Ponente per poi raggiungere lo specchio d’acqua antistante Via Calastro (zona la Scala) e San Giuseppe alle Paludi (zona Cimitero). Al ritorno, sulla banchina di levante (lato Circolo Nautico) con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo ausiliare di Napoli sua Ecc.za Mons. Francesco Beneduce sarà chiusa solennemente la settimana di festa.