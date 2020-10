Portici – Emergenza Coronavirus, 351 i positivi in città

“Sono stati esitati altri 1000 tamponi circa ed i positivi risultano essere un totale di 351, di cui 4 ospedalizzati”. Questo il bollettino Covid-19 al 26 ottobre reso noto dal sindaco Enzo Cuomo.

“Tutti le persone positive ed i loro familiari conviventi sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione, solo 4 persone sono ricoverate in Ospedale ma in Reparto Covid e non in terapia intensiva.

Il numero totale di tamponi effettuati al 26 ottobre a Cittadini residenti a Portici è enorme, circa 7300 tra laboratori pubblici e privati, spiega il sindaco.

Per poter rilevare dati epidemiologici significativi bisogna tenere conto della percentuale dei positivi sul numero dei tamponi effettuati che nella nostra Citta’ è un numero altissimo se si pensa che le sole Scuole hanno effettuato circa 1500 tamponi.

Al 26 ottobre la percentuale dei contagiati sul territorio rispetto al numero di tamponi è del 4,8%.

Ovviamente la alta densità demografica ed il numero di positivi rappresentano una situazione di difficoltà simile a tantissime altre realtà’ locali, ma appaiono del tutto destituite di fondamento notizie apparse sui social o su qualche giornale che preannunciano zone rosse nel territorio provinciale di Napoli o nella Citta’ di Portici.

Occorre senso di responsabilita’ ed attenzione massima da parte di tutti, occorre vicinanza e solidarietà alle attività economiche in grave sofferenza, assistenza e terapie alle persone contagiate.

Nelle prossime ore saremo in condizione di classificare il numero dei contagiati per nuclei familiari al fine di verificare quale è il livello di contagio nei nuclei familiari tra persone conviventi”, conclude Cuomo.