Picerno – Turris: 0-1. Le parole di Padalino: ‘La squadra ha dei valori individuali importanti’

Sull’impatto avuto: “La squadra ha dei valori individuali importanti. Avrei firmato per avere 10 punti dopo 4 gare, ma non credevo di arrivarci. C’era l’incognita di non aver fatto il ritiro, la scarsa conoscenza del prodotto anche da un punto di vista umano.”

Su Maniero: “Maniero non è ancora in forma, e che lui lo ammetta è un riconoscimento di una persona matura. Fondamentale è che in una partita come questa riprenda i ritmi che aveva una volta.”

Sulle rotazioni: “Haoudi aveva fatto due partite consecutive, Gallo è risultato molto utile, perché è bravo nell’intercetto e Taugordeau ancora deve trovare la forma migliore, ma nella gestione della palla ha grosse qualità. Seppur facendo un lavoro oscuro la sua esperienza colma il suo ritardo di condizione.”