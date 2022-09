Picerno – Turris: 0-1. I corallini sbancano Picerno grazie al primo acuto di Maniero

Vince ancora la Turris, stavolta a Picerno, per una rete a zero. Mister Padalino fa a meno di Giannone ed Haoudi, che entreranno solo nel secondo tempo, e schiera Maniero e Gallo dal primo minuto.

Non rischiano mai niente i corallini, che vincono grazie al primo gol con la Turris di Maniero.

Primo tempo:

Al 22′ ci prova De Cristofaro dai 20 metri, ma il pallone finisce alto.

Al 28′ leggerezza della difesa della Turris, Esposito allora si ritrova il pallone tra i piedi e calcia, Perina risponde bene.

Al 35′ Taugordeau ci prova da una punizione dai 25 metri, ma Crespi manda in angolo.

Secondo tempo:

Al 47′ la sblocca la Turris con Maniero che raccoglie un cross col contagiri di Taugordeau e in spaccata realizza la sua prima marcatura in maglia Corallina.

Al 55′ occasionissima Turris. Combinazione tra Maniero e Santaniello, cross al centro del numero 9 corallino ed Ercolano a pochi passi dalla porta spedisce tra le braccia di Crespi.

Al 61′ ci prova il neo entrato Giannone dai 25 metri, pallone a lato.

Al 67′ illusione del gol per i tifosi della Turris. Giannone batte una punizione dal limite, ma il pallone sfiora solo il palo e finisce fuori.

Al 84′ altra fiammata della Turris, stavolta coi Haoudi che riceve a rimorchio e calcia, ma il tiro finisce di poco a lato.

Al 88′ Acquadro ci prova dai 25 metri, ma Crespi con un miracolo toglie il pallone dall’incrocio dei pali.

Al 91′ De Franco colpisce di testa da corner dalla sinistra, nulla di fatto.

Al 95′ grandissima giocata di Haoudi che salta un uomo, arriva in area e calcia ma Crespi para ancora.

Domenica prossima, gli uomini di Padalino affronteranno il Giugliano alla ricerca della quarta vittoria consecutiva.