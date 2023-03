Pescara – Turris 3-1: corallini ko dopo quattro gare di imbattibilità

Dopo quattro giornate senza sconfitte, la Turris perde contro un ottimo Pescara e complica il proprio cammino verso la salvezza.

Partita difficile per i corallini che a sprazzi risultano pericolosi, anche se soffrono gli affondi dei padroni di casa. Tre reti subite, ma tanti ottimi interventi dell’estremo difensore ad evitarne altri.

Gli uomini di Fontana ora sono chiamati al riscatto nell’importante scontro diretto tra le mura amiche contro il Messina.

Primo tempo

Al 11′ ci prova Lescano dai 20 metri, il pallone finisce a lato.

Al 28′ si fa vedere anche la Turris. Franco calcia dal limite dell’area, risponde presente Plizzari che manda in angolo.

Al 34′ si divora il vantaggio il Pescara. Colai serve Merola che tutto solo spedisce alto sulla traversa a tu per tu con Fasolino.

Al 42′ ancora Pescara pericoloso, ancora con Merola che di testa colpisce, ma Fasolino gli dice di no.

Secondo tempo

Al 47′ se lo divora Maniero. Cross di Rizzo e Maniero di testa a due passi dalla porta manda fuori.

Al 54′ Pescara in vantaggio. Rafia salta tre avversari e crossa al centro per Merola che stavolta tutto solo in area di rigore non sbaglia.

Al 57′ ancora padroni di casa pericolosi con Lescano che di testa colpisce dagli sviluppi di un corner, ma manda fuori.

Al 61′ segna ancora il Pescara con Colai che si accentra e calcia sul secondo palo battendo un incolpevole Fasolino.

Al 66′ Vitiello riceve in area da Guida ma calcia malissimo e manda fuori.

Al 70′ vicinissimo al tris il Pescara con Lescano che si trova solo davanti al portiere, ma Fasolino lo ipnotizza.

Al 77′ il Pescara chiude il match con Vergari che riceve da Rafia e a porta vuota realizza.

Al 79′ accorcia le distanze la Turris. Giannone batte un corner dalla destra e sul secondo palo, l’ex Frascatore la mette dentro.

Al 81′ ci prova Haoudi da fuori area, ma Plizzari manda in angolo.

Al 86′ Mora salta due avversari e dall’interno dell’area di rigore calcia a botta sicura, ma Fasolino para.

Al 92′ Longo vicino al gol. Riceve da Rizzo in area di rigore, però il pallone finisce alto.