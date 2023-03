Turris – Gelbison 1-0, Fontana: ‘Il nostro obiettivo è uscire dalla zona playout’

Ecco le parole di Fontana al termine del match che ha visto i corallini vittoriosi sulla Gelbison

Sulla partita: “Sappiamo che in questo momento tutte le partite sono delicate. I ragazzi hanno avuto una grande pazienza, anche ad accettare un eventuale errore. La calma, la convinzione e la pazienza di vincere anche al 90′ sono degli atteggiamenti giusti.”

Sul cambio Giannone – Leonetti: “La gara l’hanno vinta i ragazzi, non io con questo cambio.”

Sulla forza mentale trasmessa dal mister: “Si tratta di avere pazienza. Ho sempre detto ai ragazzi che dovevamo uscire da ciò che eravamo abituati a fare, questo porta all’errore, ma anche ad accettarlo. Credi in tutto quello che fai.”

Sui fischi a Giannone: “Giannone si sta allenando con tanta continuità senza una caviglia, gli fa sempre male. Oggi non gli possiamo chiedere di più a livello di intensità, a livello di giocate. A me basta questo Giannone. Quando cresce il ritmo oggi non è capace a determinare.”

Sulla fatica degli impegni ravvicinati: “Ci può stare la fatica, abbiamo giocato una gara a Latina fino al 90′ e non abbiamo vinto. Non era semplice oggi, qualche scelta sbagliata o qualche stop sbagliato oggi ci sono stati, ma perché volevamo determinare. Ma dobbiamo fare le cose semplici.”

Sulla classifica: “A me interessa che la squadra abbia la mentalità del testa bassa e guardare i pedali. Il nostro obiettivo principale è uscire dalla zona playout. Venire fuori da una partita come Latina e sentire Leonetti che vuole per forza giocare, è un segnale positivo. Sono contento per come mi stanno ripagando.”