Usa – Squalo attacca un nuotatore: l’uomo è ancora disperso

Un uomo è scomparso dopo l’attacco di uno squalo nello stato americano della California. Il circa 50enne è stato trascinato sott’acqua dai pesci predatori. Dopo l’attacco di uno squalo nella contea di Marin, in California, da domenica 1 ottobre non c’è più traccia di un uomo. È in corso un’importante operazione di ricerca della persona scomparsa. Tre uomini stavano nuotando in mare quando uno di loro è stato improvvisamente trascinato sott’acqua da un pesce predatore. Testimoni oculari hanno riferito di molto sangue nell’acqua. In ogni caso i soccorritori sperano di poter ritrovare presto il 50enne; le ricerche sono proseguite tutta la notte. “Più passa il tempo, minori sono le possibilità di sopravvivenza”, spiega uno dei servizi di emergenza. Tuttavia, gli attacchi di squali sono estremamente rari nella zona. Tuttavia, non è ancora noto quale tipo di squalo abbia attaccato la vittima. Si tratta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, del 32esimo attacco di squalo avvenuto quest’anno negli Stati Uniti.