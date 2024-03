foto di repertorio

Padova – Scoperti alimenti positivi al ‘virus peste suina’

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova, a conclusione di accertamenti scaturiti da ispezione e campionamento alimenti cinesi a base di carne, svolti lo scorso mese di febbraio 2024 unitamente a personale dell’AULSS 6 Euganea Padova, presso un esercizio dettaglio alimenti etnici della zona Camin di Padova, hanno denunciato in stato di libertà il titolare dell’esercizio per aver detenuto, per la successiva vendita, alimenti a base di carne suina, di provenienza cinese, sprovvisti di rintracciabilità/etichettatura in lingua italiana e dichiarati pericolosi per la salute del consumatore poiché di vietata importazione e vendita nella comunità europea. Nello specifico gli alimenti sequestrati, a seguito delle analisi di laboratorio sono risultati positivi al “virus peste suina”, comunque non trasmissibile all’uomo. Inoltre a conclusione degli accertamenti, l’AULSS 6 Euganea ha contestato illeciti amministrativi per un importo complessivo di euro 6.500,00 per omessa rintracciabilità, condizioni igienico sanitarie carenti e etichettatura non conforme, disponendo il blocco ufficiale di due celle frigorifere “abusive” e il contestuale sequestro di kg 2490 di alimenti di origine animale per rischio sanitario.