Torre del Greco – Manutenzione straordinaria delle strade comunali, l’amministrazione si candida per un finanziamento regionale da 1,4 milioni di euro

Manutenzione straordinaria delle strade comunali di accesso al sistema autostradale e a siti di pubblico interesse: è il progetto che l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella ha deciso di presentare alla Regione per ottenere un finanziamento pari a 1,4 milioni di euro. È il senso della delibera approvata nel corso dell’ultima seduta della giunta di Torre del Greco, su proposta del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Michele Polese, grazie all’operato del settore di riferimento diretto da Antonio Sarnello.

Nell’atto licenziato dall’esecutivo torrese, si legge come l’ufficio ha avviato “le attività di progettazione per interventi di messa in sicurezza e riammagliamento della sede stradale, in continuità con quelli in corso di realizzazione ed in coerenza con la programmazione delle opere pubbliche”. Durante tale lavoro, l’unità operativa manutenzione strade “ha rilevato esigenze manutentive per alcune strade cittadine che costituiscono, per aree densamente popolate, le principali arterie di accesso al sistema autostradale e ai siti di interesse, quali il presidio ospedaliero Maresca ed i distretti sanitari territoriali ”.