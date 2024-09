Torre del Greco – Al via alle domande per l’accesso al servizio nido/micro-nido comunale

Venticinque posti disponibili nella scuola Angioletti di via Giovanni XXIII, altrettanti nel plesso Don Bosco di via Del Clero al comprensivo D’Assisi-Don Bosco. Sono in totale cinquanta i bambini di età compresa tra zero e 36 mesi che potranno essere accolti nei due nidi/micronidi comunali a titolarità pubblica e gestione indiretta (mediante affidamento a soggetti privati) che presto saranno attivati (presumibilmente già a partire dal prossimo 7 ottobre).

È quanto si evince dall’avviso pubblico che segue il lavoro compiuto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, avviso con il quale il dirigente alle politiche sociali, Gennaro Alessandro Borrelli, delinea tempi e modalità per la presentazione delle istanze. “Il micronido – viene spiegato – è un servizio educativo inteso come luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età”.