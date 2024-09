Svizzera – Incidente sul lavoro: operaio italiano cade e muore

Fatale infortunio sul lavoro, costato la vita a un operaio italiano di 69 anni, avvenuto attorno alle 17:30 di ieri in un’abitazione privata a Camorino in via Piümenta. Stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale, l’uomo, un italiano domiciliato nella regione stava effettuando dei lavori di giardinaggio in un’abitazione privata con un decespugliatore. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire è rimasto vittima di una caduta. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. A cause delle gravi ferite riportate l’uomo è deceduto. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rileva che un altro nostro connazionale, costretto ad emigrare per trovare lavoro, invece è rimasto vittima nello svolgimento del proprio dovere.