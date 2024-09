Torre del Greco – Parte domani il soggiorno climatico per anziani autosufficienti

Per tutti l’appuntamento è domani mattina, domenica 22 settembre, al parcheggio Palatucci di via Alcide De Gasperi. Da qui, alle 8, partiranno i bus granturismo diretti a Scalea, luogo prescelto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella per lo svolgimento del soggiorno climatico per anziani autosufficienti promosso dall’ente, grazie al lavoro portato avanti dall’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino. In tutto sono 83 le persone ammesse all’iniziativa, a seguito di un apposito avviso pubblico al quale avevano partecipato in tutto 97 anziani (tre dei quali non sono stati ammessi per mancanza dei requisiti, mentre altri undici hanno rinunciato per sopraggiunti impedimenti).

Il programma basilare è contenuto in un’informativa predisposta dalla coordinatrice dell’ufficio di piano dell’Ambito n31, Roberta Testa, nella quale si ricorda come “il soggiorno si terrà in località Scalea, presso l’hotel Santa Caterina Village, dal 22 al 27 settembre, e prevede pensione completa per cinque notti e sei giorni in camera doppia o tripla a seconda delle disponibilità della struttura”.

Viene inoltre ricordato che il ritorno a Torre del Greco è previsto attorno alle ore 13 del 27 settembre, sempre presso il parcheggio Palatucci: “Si raccomanda – l’invito del Comune – di avere con sé un valido documento di riconoscimento, tessera sanitaria e tutto il necessario per il soggiorno”.