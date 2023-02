Napoli – Zerbin: ‘La nostra forza è il gruppo. Siamo una famiglia, vogliamo arrivare lontano insieme ai tifosi azzurri’

“Sono felice di essere a Napoli, mi sento parte del progetto e voglio conquistare traguardi importanti in azzurro“. Alessio Zerbin parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e lo fa con un trasporto emotivo che traspare dalle sue dichiarazioni accorate.

“Non ho mai pensato di andare via neppure a gennaio. Sono orgoglioso ed entusiasta di appartenere a questa rosa. Giocare poco non è mai facile, però sono cosciente di poter imparare tanto e che anche disputare pochi minuti con una squadra così ambiziosa è motivo di soddisfazione per me“.

“Spalletti mi sta facendo crescere tantissimo, in allenamento mi tiene spesso in campo anche oltre la seduta per farmi migliorare sia tecnicamente che fisicamente. E’ un allenatore che riesce a far esprimere il meglio a ogni calciatore e sta ottenendo i risultati che merita“.

“Nel nostro gruppo c’è tanta armonia, c’è coesione e ci sentiamo in famiglia. E’ il punto di forza principale di questo Napoli, perchè quando non ci sono queste componenti emotive poi non sono sufficienti le doti tecniche per vincere”.

“Ad inizio stagione quasi nessuno pensava che potessimo arrivare a certi livelli, la squadra sta esprimendo un gioco bellissimo e abbiamo dimostrato di essere compatitivi su ogni fronte. La sfida con l’Eintracht è importante per acquisire mentalità internazionale. Un processo di miglioramento che vogliamo proseguire anche in Champions“.

Quali sono i tuoi obiettivi personali?

“Sto facendo tanti sacrifici ma so anche che ho tanta strada da compiere sia per il Napoli che per riuscire ad ambire al giro della Nazionale. Ma per ora cerco di sfruttare il massimo questa stagione perchè giocare al Napoli mi dà una gioia indescrivibile“.

“Vedere il Maradona sempre pieno, sapere che ci sono tifosi che girano l’Italia e l’Europa per esserci vicino, ci conferisce una spinta enorme ed un calore che vogliamo ripagare regalando le stesse emozioni ai napoletani. Insieme al nostro pubblico vogliamo arrivare lontano“.