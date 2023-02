Eintracht – Napoli 0-2, Spalletti: ‘Soddisfatto della prestazione e della personalità della squadra. Qualificazione ancora aperta’

Anche se non sorrido sono contento della prestazione, però la qualificazione è ancora aperta“. Soddisfatto e prudente Luciano Spalletti dopo il successo del Napoli a Francoforte.

“Mi è piaciuto molto l’atteggiamento dei ragazzi, partita disputata con personalità sin dall’inizio. Dopo un inizio molto combattuto abbiamo condotto la gara dove volevamo e nella direzione che avevamo pensato di dare al nostro gioco“.

“Non c’è molto da dire, abbiamo fatto una gran partita e probabilmente avremmo potuto segnare anche il terzo gol. Ma anche se siamo sempre stati alla ricerca della rete, non ci siamo mai sbilanciato. Questo è un aspetto molto importante“.

“Ci dicono che comandiamo il gioco in Italia perchè gli altri fanno catenaccio, stasera siamo venuti a giocare come sappiamo anche qui in Germania. Era fondamentale riuscire a sottrarre il possesso a loro e i ragazzi lo hanno fato in maniera esemplare“.

“La qualificazione non è affatto decisa, c’è un’altra gara da giocare e la percentuale del 50% a squadra resta identica. In campo internazionale basta un episodio a influenzare una sfida. Ci vorrà attenzione e umiltà per affrontare il match di ritorno”.