Napoli – Torino 3-1, Spalletti: ‘Prima mezz’ora superlativa, poi la squadra ha gestito il successo con forza e qualità’

“Abbiamo giocato una prima mezzora superlativa“. Luciano Spalletti usa parole entusiastiche nel commentare la vittoria del Napoli sul Torino.

“Siamo partiti fortissimo e abbiamo unito forza a qualità. Per 40 minuti ho visto quello che chiedo ai ragazzi, grande gestione e capacità di andare in fondo. Poi ci è un po’ sfuggito di mano il controllo ma lo dobbiamo anche al valore del Torino“.

“Non era semplice muovere il pallone velocemente, loro giocano uomo contro uomo e hanno delle marcature che portano ad avere un avversario sempre attaccato alle spalle. Due dei nostri tre gol vengono proprio dalla circolazione palla che ci ha permesso di eludere il loro pressing“.

Su Kvara: “L’ho richiamato più volte nel primo tempo perchè lo volevo maggiormente all’interno de campo per poter puntare centralmente alla porta. Kvara è un giocatore strepitoso che riesce a nascondere il pallone, saltare l’uomo e anche servire il compagno libero come ha fatto oggi due volte con Zielinski. E’ davvero stratosferico per le varianti e le soluzioni di gioco che riesce ad avere sempre nell’arco del match“.

Sulla doppietta di Anguissa: “Per quanto mi riguarda mi piacerebbe avere non uno ma quattro Anguissa in squadra. E’ un centrocampista che va a saltare, a contrastare e immediatamente a proporsi in avanti. Il secondo gol è la dimostrazione delle sue qualità eccezionali“.