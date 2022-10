Napoli – Torino 3-1, le pagelle: Anguissa forza della natura, Kvara esagerato. Ottimi Kim, Mario Rui e Politano

MERET 6,5: un ottimo intervento su Vlasic nel primo tempo, si ripete nella ripresa alzando sulla traversa un’altra conclusione pericolosa. Il tiro di Sanabria era forte è usciva da un nugolo di gambe. Ha acquisito ormai quella sicurezza che gli mancava. Uomo volante

DI LORENZO 6,5: impeccabile in entrambe le fasi, si propone spesso in avanti. Alla fine va anche vicino al gol con una sgroppata delle sue. Pendolino

RRAHMANI 6,5: autore di alcuni interventi importanti, tiene sempre bene la posizione giocando con la solita calma. Lucchetto

KIM 7: altra grande partita per il coreano. Diverse chiusure decisive, dalle sue parti non si passa. Sempre più convinto dei suoi mezzi, emblematico il disimpegno di tacco nel finale. Mostruoso

MARIO RUI 7: è in un gran momento di forma. Pennella il cross per il primo gol di Anguissa, motorino inesauribile sull’out di sinistra. Pochi patemi in ripiegamento. Scatenato (dall’80’ OLIVERA s.v.)

ANGUISSA 8: è lui a sorpresa il man of the match. Sblocca la gara con un imperioso stacco di testa, trova la doppietta partendo da centrocampo con un’accelerata incredibile. Vince tutti i duelli. Forza della natura

LOBOTKA 6,5: comanda lui in mezzo al campo facendo girare palla con precisione e velocità. Si abbassa sempre per far ripartire l’azione, la palla tra i suoi piedi è in cassaforte. Professore

ZIELINSKI 6,5: prova sempre ad inserirsi tra le linee giocando di prima per allargare la difesa ospite. Dialoga bene con Kvara, abbatte un avversario con una staffilata che sembrava indirizzata in porta. Elettrico (dal 61′ NDOMBELE 6: entra a gara ormai in discesa, si limita a tenere palla. Gestore)

POLITANO 7: tante sterzate che hanno mandato in tilt la retroguardia granata. Quando parte in campo aperto sono dolori per gli avversari. Vicino al gol, poi esce stremato. Ottimo rientro dopo l’infortunio. Funambolo (dal 68′ LOZANO s.v.)

RASPADORI 6: meno appariscente del solito, fa tanto movimento creando spazi importanti per i compagni. Non è molto pericoloso ma ottiene anche poche palle giocabili. Apriscatole (dal 61′ SIMEONE 6: tiene alta la squadra facendo pressing sui portatori di palla avversari. Poco pericoloso ma prezioso. Generoso)

KVARA 7: contro un avversario rognoso sembrava essere in difficoltà ma appena gli lasciano un centimetro punisce. Cala il tris con un colpo di biliardo resistendo anche alla trattenuta del difensore. Esagerato (dall’81’ ELMAS s.v.)