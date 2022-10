Ajax- Napoli: 1-6. Azzurri stratosferici! 6 gol all’Ajax e qualificazione agli ottavi in tasca!

Il Napoli travolge l’Ajax con un punteggio tennistico che entrerà nelle storia della massima competizione continentale. All’iniziale vantaggio dei lancieri con Kudus (9’), gli azzurri rispondono con Raspadori (doppietta per lui al 18’ ed al 46’), Di Lorenzo (33’), Zielinski (46’), Kvara (63’) e Simeone (80’). Punteggio che poteva essere anche più largo: i miracoli di Pasveer ed i legni di Ndombelè ed Elmas hanno evitato all’Ajax un passivo ancora più pesante. Partita dominata dagli uomini di Spalletti che, nonostante l’iniziale svantaggio, prendono il possesso del match e dominano gli avversari come poche volte viste in Champions. La vittoria di oggi proietta il Napoli virtualmente agli ottavi di finale: basterà un pari al Maradona nella prossima contro i lancieri per la matematica.

Tabellino

Ajax- Napoli: 1-6 (pt 1-3)

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch (40′ st Baas), Timber (35′ st Grillitsch), Bassey, Blind; Berghuis (26′ st Brobbey), Alvarez, Taylor (27′ st Klaassen); Tadic, Kudus, Bergwijn. A disposizione: Gorter, Stekelenburg, Wijndal, Magallan, Regeer, Ocampos, Conceiçao, Lucca. All.: Schreuder

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (39′ st Zanoli), Rrahmani, Kin Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka (35′ st Gaetano), Zielinski (1′ st Ndombele); Lozano, Raspadori (20′ st Simeone), Kvaratskhelia (20′ st Elmas). A disposizione: Sirigu, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui, Demme, Zerbin, Politano. All.: Spalletti

ARBITRO: Letexier (Fra)

MARCATORI: 9′ pt Kudus (A), 18′ pt Raspadori (N), 33′ pt Di Lorenzo (N), 45′ pt Zielinski (I), 2′ st Raspadori (N), 18′ st Kvaratskhelia (N), 36′ st Simeone (N).

NOTE: Espulso Tadic (A) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Timber, Tadic, Kudus (A); Raspadori (N); Recupero: 0′ pt, 1′ st.

Foto FB sscnapoli