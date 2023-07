Napoli – Tenta di disfarsi della droga, denunciato 17enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Papa Giovanni Paolo II, hanno notato due uomini confabulare tra loro che, alla loro vista, si sono allontanati nel tentativo di eludere il controllo; in quel momento, uno di essi si è disfatto di un involucro di hashish del peso di circa 1,6 grammi mentre l’altro ha lasciato cadere un pacchetto contenente 10 involucri del peso di circa 17,5 grammi della stessa sostanza.

Gli operatori, dopo averli bloccati, li hanno identificati per un 16enne ed un 17enne di Grumo Nevano trovando il 17enne in possesso di 5 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di quest’ultimo dove hanno rinvenuto, nell’armadio della camera da letto, un bilancino di precisione e due coltelli da cucina con le lame intrise di sostanza stupefacente.

Il 17enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il 16enne è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, i due sono stati riaffidati ai genitori.