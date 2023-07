Napoli – Controlli alla Sanità, rimossi 30 motoveicoli

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli in via Arena della Sanità, traversa Lammatari, vico Lammatari, vico Sanità, vico Cangiani a Santa Maria Antesaecula, vicolo Maresca e piazzetta San Severo a Capodimonte.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 30 motoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa.