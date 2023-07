Napoli – Ruba in un negozio, fermato 29enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’attività commerciale di via Santa Lucia per una segnalazione di una persona resasi responsabile di furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato gli operatori del Reparto Mobile di Napoli che avevano bloccato un uomo il quale, poco prima, aveva sottratto alcuni generi alimentari dal negozio; inoltre, gli operatori hanno accertato che lo stesso era destinatario di un provvedimento per la carcerazione, emesso il 13 giugno scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 2 anni 8 mesi e 10 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di 800 euro, per i reati di rapina, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, furto, false attestazioni a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere, commessi a Battipaglia (SA) nel 2021.

Un 29enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato in esecuzione del provvedimento sopra menzionato nonché denunciato per furto aggravato ed ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, la merce è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.