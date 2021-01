Napoli – Spezia 4-2, Gattuso: “Passaggio del turno meritato. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare tanto”

“Il passaggio del turno è meritato e ringrazio i ragazzi per la prestazione“. Gennaro Gattuso analizza il match contro lo Spezia.

“Siamo stati bravi stasera, e rispetto alla gara di campionato contro lo Spezia stavolta abbiamo realizzato quasi tutte le occasioni da gol. Posso dire che la stessa cosa poteva succedere a Verona se avessi trasformato le occasioni per il raddoppio”.

“Sono nel calcio da tanti anni e so che decidono tutto i risultati, ma io proseguo il mio lavoro con impegno e tanta professionalità. La squadra ha tante potenzialità e dobbiamo anche recuperare giocatori importanti”.

“Nel secondo tempo ho messo dentro Osimhen e Mertens per dargli minutaggio. Sono due giocatori fondamentali per noi e purtroppo li abbiamo avuti poco a disposizione per i rispettivi infortuni”.

“Io non cerco alibi, ma non avere a disposizione due attaccanti di questo livello sarebbe stato penalizzante per qualsiasi squadra, anche per quelle che sono in testa al campionato. Io sono tranquillo e anche le parole del Presidente mi hanno rassicurato. Adesso dobbiamo guardare avanti e proseguire a lavorare con impegno e serenità”.

Fonte sscnapoli.it