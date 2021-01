Napoli – Spezia 4-2: gli azzurri battono i liguri e volano in semifinale di Coppa Italia

Il Napoli batte 4-2 lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia e stacca il pass per la qualificazione alla semifinale contro l’Atalanta. Il Napoli sblocca subito la gara al 5′ con Koulibaly, che di tacco a porta vuota sfrutta un assist di Hysaj in seguito ad una respinta difettosa del portiere ospite. Gli uomini di Gattuso controllano la gara senza troppi patemi e trovano il raddoppio al 20′ con Lozano. Il messicano viene lanciato in campo aperto da Demme e tutto solo davanti a Krapikas realizza il 2-0. Azzurri cinici e spietati, a differenza della gara di campionato con i liguri, e alla mezz’ora calano il tris con Politano, che ben imbeccato da Zielinski è bravo a scattare sul filo del fuorigioco e superare in uscita il portiere spezzino con un tocco morbido. E’ dominio totale e al 39′ arriva anche il poker con Elmas. Grande azione personale di Insigne che mette il macedone davanti alla porta il quale non sbaglia. Nella ripresa cala il ritmo del match e lo Spezia ne approfitta per accorciare prima con Gyasi al 70′ e poi con Acampora pochi minuti dopo. Brutto calo di tensione degli azzurri ma la gara termina così e gli azzurri proveranno ad arrivare fino in fondo per riconquistare nuovamente la Coppa.