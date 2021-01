Napoli- Spezia: 4-2. Pagelle: Lozano e Demme al top; ancora lontana la forma per Mertens e Osimhen

Ospina- s.v.: non può nulla sui gol subiti.

Hysaj- 6: l’assist a Koulibaly gli vale mezzo punto in più. Nella ripresa soffre oltre il dovuto Bastoni e company.

Mario Rui- 6: partita generosa. Dalle sue parti il Napoli non soffre particolarmente; ha la colpa di beccarsi un giallo, per un intervento irruente evitabilissimo.

Koulibaly- 6: una magia di tacco regala il vantaggio al Napoli. Nel primo tempo domina la sua area di rigore, non lasciando spazi agli avversari. Colpevole leggerezza sul gol di Acampora.

Manolas- 5 : in ritardo sul gol di Gyasi, decisiva la sua deviazione sul gol di Acampora.

Demme- 7: signore del centrocampo, è uno degli uomini più in forma del momento degli azzurri. Meglio a tre, con Zielinski ed Elmas. Nella ripresa vicino alla rete negatagli dal palo.

Zielinski- 6,5: con lui in campo il Napoli non soffre. Regala sprazzi di classe, danzando sul pallone.

Elmas- 6,5: ritrova il gol, ma anche una buona prestazione. Primo tempo di qualità e quantità.

Insigne- 6: sfiora un eurogol nel primo tempo. Nella ripresa si eclissa come il resto della squadra.

Lozano- 7: il migliore del Napoli di quest’anno. Anche stasera lotta, combatte e segna. Peccato per l’ammonizione.

Politano: 6- Bel primo tempo, condito dal gol. Nella ripresa perde smalto, come il resto della squadra.

Mertens: 5- Lontano parente del Ciro Mertens che ha fatto la storia del Napoli.

Osimhen: 5- Partita che gli serve a mettere minuti nelle gambe. Forma ancora lontana.

Lobotka: 5- Forse il modulo a 2 non gli è congeniale. Con lui in campo la mediana azzurra soffre in maniera eccessiva.