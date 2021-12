Napoli – Spezia 0-1, Spalletti: “Brutta partita, ci è mancata la concretezza e la fortuna”

“E’ stata una brutta partita, ci è mancata la capacità di concretizzare”. Luciano Spalletti commenta la sconfitta del Napoli con lo Spezia.

“Abbiamo condotto la gara per lunghi tratti ma non siamo stati fortunati. Siamo stati bravi a creare ma non a chiudere le azioni nella maniera migliore”.

“Poi col tempo ci siamo innervositi e non siamo stati lucidi. Potevamo essere più concreti ma ci è mancata la capacità di trovare l’uomo libero al momento giusto”.

“Dopo la gara il Presidente De Laurentiis è venuto a dare gli auguri alla squadra. Siamo un po’ stanchi e abbiamo bisogno di un po’ di riposo. In questo finale di anno ci è mancata l’energia ma anche un calciatore importante quale è Osimhen. Adesso concentriamoci sulla ripresa del campionato perchè dobbiamo anche guardarci alle spalle”.