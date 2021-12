Napoli – Spezia 0-1, le pagelle: Juan Jesus sciagurato, Lozano sprecone

OSPINA 5,5: nessuna parata da segnalare, beffato dal colpo di testa di Juan Jesus che era piuttosto lento. Uccellato

MARIO RUI 5,5: ci mette impegno e cattiveria agonistica ma sbaglia tanto, soprattutto in fase offensiva. Poco lucido col pallone tra i piedi. Frettoloso (dall’87’ GHOULAM s.v.)

JUAN JESUS 5: dopo tante buone prestazioni decide la gara in negativo con l’autorete che regala i tre punti allo Spezia. Per il resto non demerita più di tanto. Sciagurato

RRAHMANI 6: non commette grosse sbavature, bada al sodo quando c’è da sbrogliare qualche situazione complicata. Nel complesso poco sollecitato. Concreto

DI LORENZO 6: tra i pochi a provarci fino alla fine. Arriva spesso sul fondo creando sempre grattacapi alla difesa ospite. Instancabile

ZIELINSKI 5,5: nel primo tempo ci prova spesso da fuori ma con poca fortuna. Cala col passare dei minuti finendo per non trovare più spazi tra le linee. Arruffone (dal 70′ OUNAS 6: entra con il piglio giusto dando imprevedibilità e brio alla manovra azzurra. Crea scompiglio. Vivace)

LOBOTKA 5,5: abile a far girare palla ma alimenta un possesso palla sterile. Pochi spunti degni di nota. Compitino (dal 79′ ELMAS 6,5: in un quarto d’ora di gioco dimostra che forse meritava di giocare di più. Vicino al gol con un diagonale, colpisce una traversa di testa. Scatenato)

ANGUISSA 6: diversi spunti importanti e anche un tiro da fuori ben parato da Provedel. Non è ancora il giocatore visto fino all’infortunio ma è il migliore in mediana. Tonico

LOZANO 5: ha perso la via del gol e l’incisività negli ultimi sedici metri. Sbaglia un gol a porta vuota, fallisce qualche altra occasione. Si muove tanto ma combina poco. Sprecone

MERTENS 5,5: qualche guizzo dei suoi ma sono pochi i palloni giocabili. Con gli azzurri in svantaggio forse non meritava di uscire così presto. Bloccato (dal 46′ PETAGNA 5,5: solito contributo di forza e abilità nel legare il gioco ma è mancata la zampata vincente. Non molti i palloni giocabili ottenuti. Isolato)

POLITANO 6: è l’uomo più pericoloso degli azzurri. Salta sistematicamente l’avversario e mette tanti palloni pericolosi in area. Poco aiutato dai compagni, esce stremato. Volenteroso (dall’86’ DEMME s.v.)