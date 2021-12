Napoli – Spezia: 0-1. Un’autorete di Juan Jesus condanna gli azzurri alla terza sconfitta consecutiva in casa

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (86′ Ghoulam), Lobotka (78′ Elmas), Anguissa, Politano (86′ Demme), Zielinski (70′ Ounas), Lozano, Mertens (46′ Petagna). All. Spalletti.

SPEZIA: Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo (94′ Colley), Manaj. All: Thiago Motta

Arbitro: Massimi di Termoli

Marcatori: 37′ J. Jesus (aut.)

Note: ammoniti Kwior, Mario Rui, Maggiore

NAPOLI – Il Napoli esce sconfitto nell’ultima partita dell’anno contro lo Spezia. Decide un autogol di Juan Jesus e una partita stregata per gli azzurri che non trovano la strada del gol nonostante una pressione senza fine. Una gara che segue le regole non scritte del calcio, la dura legge del gol. Lo Spezia lo trova con una mischia rocambolesca, il Napoli lo cerca per 95 minuti ma colpisce un traversa e sbatte sul muro spezzino. Finisce in maniera amara il 2021, ma gli azzurri restano protagonisti del campionato in attesa della ripresa del 6 gennaio contro la Juve. L’avventura continua…

1′ – comincia il match

2′ – subito ci prova Zielinski, alto

4′ – colpo di testa di Manaj, alto

15′ – Napoli che comanda il gioco e tiene lo Spezia nella propria area

19′ – ammonito Maggiore

27′ – penetrazione e sinistro di Politano, fuori di poco

33′ – numero di Mertens sulla linea di fondo, Provedel chiude lo specchio

35′ – destro di Mertens dai 20 metri, palla a fil di palo

37′ – gol dello Spezia, autogol di Juan Jesus di testa

45′ + 1′ – ammonito Mario Rui

– SECONDO TEMPO –

46′ – entra Petagna per Mertens

48′ – ammonito Kwior

49′ – cross di Zielinski e destro al volo di Lozano, alta

50′ – ammonito Manaj

56′ – destro di Maggiore , fuori

58′ – annullato gol a Petagna per fallo in area dell’attaccante azzurro

62′ – girata di Lozano e salvataggio sulla linea di un difensore!

66′ – destro di Zielinski, blocca Provedel

70′ – entra Ounas per Zielinski

73′ – destro di Lozano in area, blocca Provedel

75′ – ammonito Petagna

78′ – entra Elmas per Lobotka

84′ – inserimento di Di Lorenzo, Provedel chiude lo specchio

86′ – entra Demme per Politano

86′ – entra Ghoulam per Mario Rui

90′ + 3′ – colpo di testa di Elmas, traversa

90′ + 4′ – entra Colley per Agudelo

90′ + 5′ – finisce con il successo dello Spezia

Fonte sscnapoli.it