Napoli – Sorpresi con la droga, arrestato 18enne e denunciati due minori

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo, hanno notato tre giovani che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Gli operatori, insospettiti, li hanno raggiunti e bloccati e dopo averli identificati, per tre giovani puteolani di 18,17 e 16 anni, li hanno trovati in possesso di circa 115 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, il 18enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti mentre i due minori sono stati denunciati per lo stesso reato.