Hellas Verona- Napoli: 3-0. Gli azzurri affondano al Bentegodi: inizia con una sconfitta l’era Conte

Parte malissimo l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli; gli azzurri tornano a casa con una sonora sconfitta per 3-0, contro un volenteroso Hellas Verona, bravo a colpire i lati deboli della squadra partenopea.

Eppure nel primo tempo si era visto un buon Napoli: undici di Conte padrone del campo, con due occasioni limpide per il vantaggio, bravo Montipò soprattutto su Kvaratskhelia. Nella ripresa altra musica. Azzurri mai riscesi in campo e Hellas micidiale in ripartenza, con il solito Juan Jesus a rendere tutto più semplice per gli attaccanti scaligeri. Arrivano così 3 reti con Livramento e Mosquera, quest’ultimo autore di una doppietta. Per il Napoli solo uno squillo di Anguissa, che dal limite colpisce la traversa. Sconfitta annunciata dallo stesso Conte, che oggi si è ritrovato una squadra più debole dello scorso anno (senza Zielinski e Osimhen) ed una campagna acquisti non ancora decollata.

TABELLINO

H. Verona – Napoli: 3-0 (pt 0-0)

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese (59′ Magnani); Duda, Serdar (21′ Belahyane); Livramento (74′ Harroui), Kastanos (59′ Suslov), Lazovic; Tengstedt (74′ Mosquera). A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Tavsan, Mitrovic, Okou, Dani Silva, Cisse, Corradi, Chilardi. Allenatore: Paolo Zanetti

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (79′ Ngonge); Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (51′ Olivera); Politano, Kvaratskhelia (45’+4′ Raspadori); Simeone (79′ Cheddira). A disposizione: Caprile, Contini, Iaccarino, Rafa Marin, Mezzoni, Saco. Allenatore: Antonio Conte

Reti: 50′ Livramento, 75′ e 94′ Mosquera.

Ammonizioni: Coppola, Tchatchoua, Duda, Raspadori

Arbitro: Marchetti