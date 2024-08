Napoli – Bologna 3-0, le pagelle: Kvara fa il fenomeno, Di Lorenzo devastante

Meret 6,5 – Ottimo nell’uscita su Castro, per il resto dalle sue parti il Bologna si vede poco. Attento

Di Lorenzo 7,5 – sblocca il match con un grande inserimento sull’assist al bacio di Kvara. Quando scende palla al piede sfonda sempre. Devastante

Rrahmani 6 – Una piccola sbavatura alla mezz’ora, ma nel complesso presidia bene la sua zona. Pratico

Buongiorno 6,5 – Pulito e preciso nelle chiusure, fa valere fisico e centimetri facendo vedere subito di che pasta e fatto. Autoritario

Mazzocchi 6,5 – in avvio di gara mette Raspadori in porta con una gran giocata. Spinge molto anche se a volte non è molto lucido nella scelta finale. Prezioso anche in fase difensiva. Stantuffo (Dal 77’ Spinazzola s.v.)

Lobotka 6,5 – interpreta la gara con la solita applicazione e intelligenza tattica. Quando alza baricentro e giri del motore ne giova tutta la squadra. Metronomo

Anguissa 7 – buonissima partita in entrambe le fasi di gioco. Ruba palla, fa a sportellate, si inserisce e domina in mediana. Un giocatore ritrovato. Rigenerato

Olivera 6 – meno appariscente del solito, non ha vita facile con Orsolini. Ha ancora bisogno di crescere a livello atletico. Da rivedere

Politano 6,5 – Avvia l’azione del gol e ne sfiora uno con un mancino velenoso. Si muove tantissimo e crea sempre apprensione alla retroguardia ospite. Peperino (Dall’88′ David Neres 7 – Grande impatto all’esordio, sfornando l’assist che permette a Simeone di depositare comodamente in rete. Prepotente)

Kvaratskhelia 8 – Sempre nel vivo del gioco, colpisce la traversa con un lob di testa. Delizioso l’assist per Di Lorenzo, poi si mette in proprio siglando la rete del raddoppio con un sinistro deviato. Si è rivisto finalmente il giocatore devastante che conoscevamo. Fenomeno

Raspadori 5,5 – Spreca due ottime occasioni, sembra non essere proprio a suo agio nel ruolo di prima punta. Sciupone (Dall’83’ Simeone 7 – Entra con la solita garra avviando l’azione del 3-0 da lui stesso conclusa. Cecchino)