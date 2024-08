Napoli-Bologna: 3-0. Kvaratskhelia illumina il Maradona: azzurri ritornano alla vittoria dopo quasi 6 mesi

Il Napoli batte il Bologna per 3-0, grazie alle reti di Di Lorenzo (45+2’pt), Kvaratskhelia (75′) e Simeone (94′).

Vittoria meritata degli uomini di Conte, che scendono in campo in maniera totalmente diversa rispetto ad 8 giorni fa. Napoli sin dai primi minuti aggressivo ed alla continua ricerca del gol. Poco incisivi nel momento cruciale Raspadori e Politano, le cui conclusioni risultano troppo deboli ed imprecise per impensierire l’estremo difensore felsineo. Più decisivo invece Kvaratskhelia che, prima scheggia la traversa e poi serve un assist al bacio a capitan Di Lorenzo, che consente al Napoli di chiudere la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa azzurri in controllo del match, con Buongiorno bravo a guidare la difesa ed a dare il via la raddoppio do Kvaratskhelia. Nel finale entrano anche Neres e Simeone che confezionano la rete del definitivo 3-0. Da Verona ad oggi una metamorfosi kafkiana che fa ben sperare per il prosieguo del campionato, in attesa dei prossimi rinforzi dal mercato, Lukaku su tutti.

Tabellino

Napoli- Bologna: 3-0 (pt 1-0)

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (32′ st Spinazzola), Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano (43′ st Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (38′ st Simeone). A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Mezzoni, Gaetano, Saco, Iaccarino, Cheddira, Zerbin, Ngonge.. All.: Conte

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Erlic (19′ Lucumì), Beukema, Lykogiannis (17′ st Miranda); Freuler, Moro, Aebischer (35′ st Fabbian); Orsolini (17′ st Karlsson), Castro, Ndoye (17′ st Odgaard). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, De Silvestri, Pobega, Byar, Urbanski, Dallinga.. All.: Italia

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 45+2′ Di Lorenzo, 75′ Kvaratskhelia, 94′ Simeone

Ammoniti: Mazzocchi, Rrahmani (N), Lucumì, Posch (B)