Napoli – Sorpreso con droga, arrestato 38enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico VII Duchesca due soggetti che, in cambio di denaro, hanno ceduto qualcosa ad alcune persone che si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato non senza difficoltà uno dei due prevenuti trovandolo in possesso di 16 pasticche di metanfetamine del peso di circa 7 grammi, 10 bustine contenenti circa 16 grammi di marijuana e 7 stecche di hashish del peso complessivo di circa 24 grammi; il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 38enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale