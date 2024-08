Castellammare/ Gragnano – Controlli dei Carabinieri, sequestrate armi e droga

Procede senza sosta l’attività straordinaria denominata “Continuum Bellum 2” portata avanti dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia con il prezioso contributo dello squadrone eliportato cacciatori carabinieri di puglia.

Le perquisizioni e i rastrellamenti sono stati effettuati nelle città di Castellammare e di Gragnano.

I carabinieri hanno setacciato le palazzine popolari della città della pasta a via Mandrio. Lì i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa. Accanto all’arma, completa di caricatore, anche una scatola con all’interno 26 proiettili dello stesso calibro. La pistola e il munizionamento erano nascosti all’interno di un muro perimetrale di un locale cantina. Saranno effettuati i dovuti accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo della pistola in fatti di sangue o altri delitti.

Nel rione Savorito di Castellammare i carabinieri hanno setacciato le aree comuni delle palazzine popolari. Ingente la quantità di droga sequestrata.

Rinvenuti, in alcuni locali adibiti a cantine del complesso di via traversa Don Bosco, 2 tovaglioli di carta con all’interno più di mezzo chilo di crack. Altre 350 dosi della stessa sostanza sono stati trovati in una busta sottovuoto. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto anche 755 grammi di cocaina nascosta in 9 buste e 335 grammi di marijuana. Trovata infine tanta hashish. Sono 15 i panetti rinvenuti e 2 buste con all’interno la sostanza stupefacente per un peso complessivo di un chilo e mezzo.

Non sono mancati tra i sequestri i bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento dello stupefacente.