Napoli – Scippano un turista e scappano a bordo di scooter con targa clonata, due arresti

Nella mattinata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Duomo, sono stati avvicinati da un passante il quale ha segnalato loro che, pochi istanti prima, due soggetti a bordo di uno scooter avevano strappato delle collanine in oro ad un soggetto in via De Blasiis per poi scappare in direzione di via Foria.

I poliziotti, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle descrizioni fornite, si sono posti al rintraccio degli autori del reato; gli stessi sono stati notati, poco dopo, in via San Vincenzo, nel quartiere Sanità, dove, all’interno di un garage, stavano rimuovendo dallo scooter una targa utilizzata a copertura di quella originale e, pertanto, sono stati raggiunti, bloccati e trovati in possesso anche delle collane in oro sottratte poco prima; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che la targa apposta su quella originale era abbinata ad un altro mezzo.

Per tali motivi, gli indagati, identificati per due napoletani di 33 e 36 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per furto con strappo e ricettazione.