Napoli – Sassuolo 6-1, le pagelle: azzurri devastanti, Mertens mattatore

OSPINA 6: il Sassuolo non calcia mai in porta fino al gol della bandiera, sul quale forse poteva gestire meglio la palla in uscita. Spettatore non pagante

MARIO RUI 6,5: svincolato da compiti difensivi si propone costantemente arrivando facilmente sul fondo. Anche vicino al gol che gli manca da tre anni. Lama nel burro (dall’82’ GHOULAM s.v.)

KOULIBALY 7: inizia la gara con un paio di chiusura prepotenti, sblocca il match con un imperioso stacco di testa. Statuario

RRAHMANI 7: Scamacca gli fa il solletico. Tiene bene la posizione senza mai scomporsi anche a risultato acquisito. Trova anche la gloria del gol. Gigante

DI LORENZO 6,5: nessun patema in fase difensiva, affonda con continuità mostrando una forma fisica ottimale dopo l’infortunio. Suo l’assist per il 6-0. Propositivo (dall’82’ ZANOLI s.v.)

ANGUISSA 7: spadroneggia a centrocampo, si permette anche qualche giocata di fino. Diga insuperabile in mezzo al campo. Tentacolare

FABIAN RUIZ 7: confeziona l’assist per il 5-0, sempre nel vivo del gioco con aperture e inserimenti. Ci prova anche da fuori. Ispiratore (dal 77′ DEMME s.v.)

LOZANO 7: torna al gol dopo tre mesi, prestazione incisiva in linea con le ultime uscite. Crea sempre scompiglio quando parte palla al piede e attacca la profondità. Arrembante (dal 77′ POLITANO s.v.)

MERTENS 8: una doppietta che lo conferma come giocatore imprescindibile per questo Napoli. Si completa alla grande con Osimhen, peccato non averlo visto titolare per troppo tempo. Mattatore

INSIGNE 7: anche se sotto porta si vede poco ispira il gioco azzurro negli ultimi sedici metri. Dai suoi piedi partono i corner per i primi due gol azzurri. Protagonista

OSIMHEN 7,5: un gol di testa con stacco perentorio, assist per la rete di Lozano, un palo in avvio di gara e tanti strappi che mandano in tilt la retroguardia neroverde. Devastante (dal 77′ ELMAS s.v.)