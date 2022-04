Napoli – Sassuolo: 6-1. Goleada azzurra che vale la qualificazione alla prossima Champions

Il Napoli batte il Sassuolo per 6-1: mattatore del match Dries Mertens, che mette a segno una doppietta e festeggia, difatti, il rinnovo di contratto con la società azzurra. Partita senza storia, che il Napoli chiude già nei primi venti minuti, nei quali piazza un poker firmato da Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Nella ripresa a segno ancora Dries e Rrahmani; solo per il tabellino la rete finale di Lopez. Con la vittoria odierna il Napoli si qualifica alla prossima Champions League; solo la Roma potrebbe raggiungere gli azzurri, che però hanno una differenza reti migliore di oltre 20 gol. Delusione sugli spalti, con i calciatori apostrofati come “venduti” dalle due curve; cori anche contro il Presidente Aurelio De Laurentiis. Una protesta figlia di una delusione cocente, per il mancato titolo, ma che sembra eccessiva in virtù dell’importate piazzamento raggiunto dalla squadra di Spalletti, che si qualifica per la massima competizione europea, dopo 2 anni di assenza, senza praticamente mercato e con 3 giornate di anticipo.

Tabellino

Napoli-Sassuolo: 6-1 (pt 4-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo (82′ Zanoli), Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui (82′ Ghoulam), Anguissa, Fabian Ruiz (77′ Demme) Lozano (77′ Politano), Mertens, Insigne, Osimhen (77′ Elmas). All. Spalletti.

Sassuolo: Consigli, Muldur, Chiriches (46′ Ayhan), Ferrari, Rogerio, Frattesi (72′ Magnanelli), Lopez, Berardi, Djuricic (25′ Henrique), Raspadori, Scamacca (46′ Defrel). All. Dionisi.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Marcatori: 7′ K. Koulibaly, 15′ V. Osimhen, 19′ H. Lozano, 21′ D. Mertens, 54′ D. Mertens, 80′ A. Rrahmani, 87′ Lopez