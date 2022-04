Napoli – Roma: 1-1. Spalletti: “Perse troppe palle in mezzo al campo. Abbiamo l’obbligo di vincerle tutte”

La sintesi delle parole di Spalletti dalla sala stampa del Diego Armando Maradona al termine di Napoli-Roma.

Nella ripresa in alcuni momenti abbiamo perso il palleggio, mi aspettavo di più dai giocatori subentrati. La palla ha girato lenta ed abbiamo perso molte palle.

L’uscita di Lobotka potrebbe aver inciso, ma ci sono altri giocatori di livello. Non dovrebbe aver nulla di grave, sembra solo un crampo.

Abbiamo l’obbligo di vincere tutte le gare che rimangono.

I cambi sono stati fatti per avere più mantenimento palla e per dare più fisicità in campo. Ci siamo messi a specchio. Però non siamo riusciti a fare circolare la palla.

Per la Roma il Leicester non sarà un avversario comodo.

Con Mertens ho cercato di palleggiare. Abbiamo palleggiato male e perse palle in mezzo al campo, che non dovevamo perdere.